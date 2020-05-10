1.6 ألف وفاة خلال يوم في أمريكا وحصيلة الضحايا تقترب من 80 ألفا

2020/05/10 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19.وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة […]

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