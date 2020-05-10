2020/05/10 | 18:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، الاحد، حالتي وفاة و٨٨ إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واشارت الوزارة في بيان ورد لـشفق نيوز، الى "فحص (٢٢٣٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣).

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٨٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٢بغداد/ الكرخ: ٣٧مدينة الطب: ٧ميسان: ١١البصرة: ٨ديالى: ١ذي قار: ٢

ولفتت الوزارة الى ان "حالات الشفاء بلغت ٣٢ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٥بغداد / الكرخ: ١٣مدينة الطب: ٥البصرة : ٥كربلاء : ١دهوك: ٣

واوضحت ان "الوفيات كانت حالتان: حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ

وبذلك يكون "مجموع الإصابات ٢٧٦٧، بينها ١٠٩ وفيات و١٧٣٤ حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الراقدين الكلي الى ٩٢٤".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمنها حالتا وفاة.. العراق يسجل ٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمنها حالتا وفاة.. العراق يسجل ٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).