الصحة العراقية تعلن تسجيل حالتي وفاة و88 اصابة جديدة بكورونا في 5 محافظات

2020/05/10 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد 10 ايار 2020، تسجيل حالتي وفاة و88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها فحصت "(2233) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (88) إصابة في العراق"، موضحة أن الاصابات موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 22، وبغداد/ الكرخ: 37، ومدينة الطب: 7، وميسان: 11، والبصرة: 2، وديالى: 1، وذي قار: 2".

ولفتت الى أن "32 حالة، تماثلت إلى الشفاء"، مبينة الحالات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 5، وبغداد / الكرخ: 13، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 5، وكربلاء: 1، ودهوك: 3".

ونبهت على أن "الوفيات، لحالتين، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ".

وأردفت: "مجموع الإصابات الكلي بلغ 2767، ومجموع الوفيات: 109، ومجموع حالات الشفاء: 1734، وعدد الراقدين الكلي: 924".

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