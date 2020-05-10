«رجعتونا عالحمير»… ممثلة سوريّة تهاجم قرار وزارة النفط بما يتعلق بالسيارات

2020/05/10 | 18:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت الفنانة والممثلة السوريّة “شكران مرتجى” قرار وزارة النفط السوريّة المتعلق بوقف دعم البنزين عن بعض فئات السيارات الخاصة في #سوريا وذلك خلال منشور نشرته على صفحتها في فيسبوك.وجاء في منشور مرتجى الذي وجهته…

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