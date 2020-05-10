روحاني يوجه رسالة للكاظمي: هدفنا تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات

2020/05/10 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاحد، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.وجاء في برقية التهنئة بمناسبة تسنم الكاظمي رئاسة الوزراء "نأمل في المزيد من تمتين وتطوير التعاون في جميع المجالات بين العراق وإيران بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدولتين وإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الجارين والمسلمين ودعم جهود الحكومة المنتخبة".وصوت مجلس النواب ليل الأربعاء الماضي، على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي أدى وأعضاء حكومته فجر الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

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