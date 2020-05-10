2020/05/10 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 88 إصابة جديدة وحالتيّ وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 88 إصابة في العراق موزعة كالتالي: 37 إصابة في جانب الكرخ، و22 في جانب الرصافة، و7 في مدينة الطب ببغداد، و11 في ميسان، و8 في البصرة، و2 في ذي قار، وإصابة واحدة في ديالى".وبينت أن "تم تسجيل حالتيّ وفاة بالفيروس، واحدة في الرصافة والأخرى في الكرخ ببغداد".وأشارت إلى "شفاء 32 حالة، موزعة بواقع: 13 حالة في جانب الكرخ و5 في كل من مدينة الطب وجانب الرصافة ببغداد والبصرة، و3 في دهوك، وحالة شفاء واحدة في كربلاء".وأكدت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 2767، والوفيات 109، وحالات الشفاء 1734، وعدد الراقدين الكلي 924".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 88 إصابة جديدة وحالتيّ وفاة بكورونا في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 88 إصابة جديدة وحالتيّ وفاة بكورونا في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).