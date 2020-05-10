القضاء يوجه باطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين

2020/05/10 | 18:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.ويأتي هذا التوجيه انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020 وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض […]

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