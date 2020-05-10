محكمة تحقيق الكرخ  تصدر أمر استقدام بحق وزير الزراعة السابق

2020/05/10 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت محكمة تحقيق الكرخ عن اصدار امر استقدام بحق وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها “كذبا” في لقاء مع إحدى الفضائيات .وقال بيان عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن ” أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه […]

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