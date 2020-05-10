بغداد تسجل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/10 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاحد، بتسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد خلال حملات المسح الميداني والحالات المشتبه بها الواردة للمستشفيات.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان صحة الرصافة استقبلت عشرات الحالات المشتبه بها خاصة بمستشفيات الصدر والامام علي والزعفرانية والشيخ زايد فضلا عن سحب مسحات مختبرية خلال حملات مسح […]

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