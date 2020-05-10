بكلفة أكثر من مليار و190 مليون  افتتاح مدرسة في كربلاء

2020/05/10 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..افتتحت محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، مشروع بناء مدرسة غربي المدينة وبكلفة أكثر من مليار و190 مليون دينار “.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تحت شعار ( يد تبني ، ويد تحمي ، ويد تعالج المرضى ) افتتحنا بحضور […]

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