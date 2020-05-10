2020/05/10 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم الأحد، أن رابطة الليغا حددت الـ12 من شهر حزيران المقبل ، موعدا مبدئيا لعودة المنافسة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رابطة الليغا عازمة على عودة واستكمال منافسات الموسم الحالي 2019-2020 من مسابقة الدوري.وأشارت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسبانية، أخطرت الأندية بأن استكمال منافسات الليغا سيكون في الـ12 من شهر حزيران المقبل على أن تقام المواجهات أيام الجمعة والسبت والأحد بشكل طبيعي.على أن تستمر المنافسات في شهري حزيران وتموز المقبلين .وأعلنت رابطة الليغا في وقت سابق من اليوم ثبوت إصابة 5 لاعبين في دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية بفيروس "كوفيد-19".وتوقف الدوري الإسباني في شهر اذار الماضي، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب ازمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.

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