2020/05/10 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلن اجراءات جديدة تخص حظر التجوال: كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا

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