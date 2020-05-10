2020/05/10 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات الى 20 اصابة.

وقال مدير الصحة العامة في المحافظة نبيل حذام لشفق نيوز" ان مختبرات الصحة سجلت اصابة شخص يبلغ من العمر 54 عاما من سكان اطراف بعقوبة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحص من مختبرات بغداد والتي اكدت اصابته بالفيروس.

واكد حذام ان عدد الاصابات في المحافظة ارتفع الى 20 اصابة 15 تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل 5 حالات وفيات بالفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف تفاصيل اصابتها الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف تفاصيل اصابتها الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).