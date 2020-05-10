اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد ساعات الحظر وتقرر فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر

2020/05/10 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعقد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي••••••••••

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا ، اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال ، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فايروس كورونا .

وبيّن رئيس مجلس الوزراء بأن جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها .

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات .

واستمعت اللجنة العليا الى تقرير قدّمه السيد وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :-

اولا : يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا .

ثانيا : فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك .

ثالثا: وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء10-أيار-2020

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو تحالف الفتح، النائب كريم عليوي، الأحد 10 آيار 2020، على ترشيح وزير المالية السابق فؤاد حسين لمنصب وزير الخارجية وفيما اعرب عن رفضه منح هذه الوزارة الى المكون الكردي، قال أن الكرد، رتبوا وضعهم على حساب الشعب العراقي،

بغداد اليوم- بغداد

تشكل موضوعة ’’حصر السلاح’’ بيد الدولة مهمة عسيرة لكل من استلم رئاسة الحكومة العراقية منذ 2003، بسبب التعقيدات الكثيرة السياسية والاجتماعية والامنية، واليوم يواجه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي هذا الملف

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإحالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، وززراء حكومته إلى التقاعد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الكاظمي تتضمن :"بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الرابعة&nb

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد ساعات الحظر وتقرر فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد ساعات الحظر وتقرر فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).