بالصورة: وفاة متظاهر من الناصرية متأثراً بجراحه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال امس

2020/05/10 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

توفي متظاهر من مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، متأثراً بجراحه بعد تعرضه لمحاولة اغتي...





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