صحة ميسان تكشف سببين وراء ارتفاع عدد الاصابات بكورونا رغم اقترابها من الانتصار على الفيروس

2020/05/10 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

كشف المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة ميسان، محمد الكناني، الاحد (10 أيار 2020)، عن السبب المبا...





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