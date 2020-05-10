تسجيل 88 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 32 حالة في العراق

2020/05/10 | 19:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 32 حالة للشفاء....

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