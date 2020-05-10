الحشد الشعبي: داعش يتلقى دعما خارجيا لصنع عبوات كبيرة

2020/05/10 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، وجود تمويل خارجي لعصابات داعش الإرهابية في ملف العبوات الناسفة.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي ضبط مؤخرا العديد من مضافات داعش الارهابية في مناطق متفرقة من ديالى خلال عملياتها النوعية “، لافتا الى أن “بعض المضافات احتوت عبوات ناسفة باحجام تصل بعضها […]

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