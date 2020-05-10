كورونا يقتحم البيت الأبيض في ظل فشله لاحتواء الوباء

2020/05/10 | 19:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بوتيرة متسارعة حول العالم حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة عالميا 4 ملايين حالة، توفي منها أكثر من 277 ألفا.وفي امريكا التي تخوض معركة شرسة لاحتواء الوباء دون جدوى، ارتفع عدد وفيات الجائحة الى اكثر من 78 ألفا، ما يظهر فشل التدابير التي اتخذتها لمواجهة كورونا وتقليص […]

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