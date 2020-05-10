اللجنة العليا للصحة تقرر فرض حظر تجوال شامل في عيد الفطر

2020/05/10 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأحد، أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وقررت تقديم وقت حظر التجوال الجزئي، وفرض حظر شامل خلال عيد الفطر.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن اللجنة "عقدت اجتماعها اليوم برئاسة الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدداً من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا".وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "وباء كورونا يمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهته".وأكد على "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".وأشار المكتب إلى أن "اللجنة استمعت إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، ووضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

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