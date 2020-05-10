دول عربية طلبت المساعدة من اسرائيل لمواجهة كورونا

2020/05/10 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن دولا خليجية طلبت مساعدة تل أبيب لمواجهة وباء كورونا، وأن الأخيرة أبدت استعدادها لتقديم مساعدات كهذه.وقالت الصحيفة في تقرير، إن "نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي طلبت خلال الأسابيع الأخيرة من إسرائيل الحصول على معلومات لمواجهة انتشار فيروس كورونا".وبينت أن "البحرين هي إحدى هذه الدول، وأنها مع دولا أخرى خاطبت المركز الطبي (شيبا)، في وسط إسرائيل، وعبرت عن اهتمامها بأدواته لمواجهة كورونا".ووفقا للصحيفة، فإن سفير الإمارات في الأمم المتحدة أعلن أن حكومته مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس.ونقلت الصحيفة عن رئيس "منظمة الحوار بين الأديان" الحاخام مارك شناير قوله "سمعت قادة في الخليج يقولون مرة تلو الأخرى إنه مع مواردنا وثرائنا والتجديدات الإسرائيلية، بإمكاننا صنع لقاح ودواء"، مضيفا "رأوا في هذا الوباء فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل".كما نقلت الصحيفة عن مدير الدائرة الدولية في مستشفى "شيبا" الدكتور يوئيل ربان، قوله إن "البحرين ودولة أخرى في الخليج أبدتا اهتمامهما بالتجديدات الطبية وطرق رد إسرائيل على انتشار الوباء، علما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار كورونا كانت محل انتقادات من جانب جهات إسرائيلية عديدة ومتنوعة".ووصف ربان إحدى الدول التي توجهت إلى إسرائيل بأنها "مركزية ومختلفة"، مشيرا الى أنها "أكبر من الدول المذكورة، وأنها ليست دولة نحن معتادون أن نسمع عنها، وتوجد أمور كثيرة تجري فوق وتحت سطح الأرض".

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