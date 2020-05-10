2020/05/10 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد انطلقت اليوم تظاهرات في عدّة محافظات عراقية تكاد تنحصر في الرقعة الجغرافية المعنية بالوسط والجنوب العراقي، يضاف إلى ذلك العاصمة #بغداد أيضاً.
تجيء تظاهرات اليوم بُعَيد أيام من انطلاق حملة عبر منصات #التواصل_الاجتماعي حشّدت…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين “إسقاط النظام” و “الرسائل”: الاحتجاجات تتجدّد في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تجيء تظاهرات اليوم بُعَيد أيام من انطلاق حملة عبر منصات #التواصل_الاجتماعي حشّدت…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين “إسقاط النظام” و “الرسائل”: الاحتجاجات تتجدّد في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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