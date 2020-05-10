بين “إسقاط النظام” و “الرسائل”: الاحتجاجات تتجدّد في العراق

2020/05/10 | 19:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد انطلقت اليوم تظاهرات في عدّة محافظات عراقية تكاد تنحصر في الرقعة الجغرافية المعنية بالوسط والجنوب العراقي، يضاف إلى ذلك العاصمة #بغداد أيضاً.تجيء تظاهرات اليوم بُعَيد أيام من انطلاق حملة عبر منصات #التواصل_الاجتماعي حشّدت…

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