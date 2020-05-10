الكاظمي يعلن اجراءات جديدة تخص حظر التجوال وعيد الفطر

2020/05/10 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا، اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا.وبيّن رئيس مجلس الوزراء بأن جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها.[…]

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