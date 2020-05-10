العراق يسجل حالتي وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/10 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت وزارة الصحة العراقية حالتي وفاة و٨٨ إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.واشارت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد الى “فحص (٢٢٣٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣).واضافت ان “مختبرات […]

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