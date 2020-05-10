العراق يخسر معركة الحصص النفطية مع السعودية

2020/05/10 | 20:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خسر العراق، معركة الحصص السوقية مع السعودية على السوق الاسيوية، اذ تراجعت صادرات النفط العراقي إلى الهند للمرتبة الثانية بعد ان كان يحتل المرتبة الأولى منذ العام 2017 كما زادت الفجوة بين النفط العراقي والنفط السعودي المصدر إلى الصين من 167 الف برميل يوميا خلال شهر شباط الماضي إلى 810 الف برميل يوميا خلال الشهر الماضي لصالح السعودية.





شنت السعودية حربا سعرية على النفط العراقي المتجه إلى السوق الاسيوية، اذ قامت بتخفيض أسعارها بحدود 7.5 دولارا عن كل برميل، بينما العراق خفض سعره 6.55 دولارا عن كل برميل، وكان النفط العراقي المصدر إلى الهند يحتل المرتبة الأولى في شهر اذار الماضي بتصدير 1.071 مليون برميل يوميا، وتليه السعودية بـ 731 الف برميل يوميا وبعدها الامارات بـ 634 الف برميل يوميا، ولكن بعد بداية الحرب السعرية التي شنتها السعودية في الأول من الشهر الماضي أصبحت صادرات العراق إلى الهند 797 الف برميل يوميا بينما السعودية 1067 مليون برميل.





اما السوق الصينية فزادت السعودية صادرتها اكثر من 100٪ لتصبح في الشهر الماضي 2.207 مليون برميل بعد ان كانت في اذار الماضي 1.065 مليون برميل، بينما العراق زاد صادراته 549 الف برميل يوميا، اذ كانت في اذار 848 الف برميل يوميا بينما الشهر الماضي ارتفعت إلى 1397 الف برميل.





يبيع العراق والسعودية نفوطهم إلى شرق اسيا باعتماد خام دبي او سلطانة عمان، اذ النفوط العراقية والسعودية غير مدرجة بالبورصة، ونجح العراق خلال السنوات الماضية بالاستحواذ على السوق الاسيوية اذ يصدر ما يقارب 60٪ من نفطه إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية.





وقال نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقي "سومو" علي نزار، إن الهند أعلنت اغلاق الموانئ بسبب جائحة كورونا، وبالتالي انعكس على استيراداتها النفطية، اذ ابلغتنا الشركات الهندية انها غير قادرة على تحميل النفط العراقي، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تستورد 12٪ من النفط العراقي.





من جهة أخرى، قال الخبير النفطي، نبيل المرسومي، إن "السعودية هي القائد السعري في اوبك وعلى ضوء تسعيرتها للخام العربي الخفيف تتحدد اتجاهات اسعار الخامات في العراق والكويت وايران مما يؤثر على اكثر من ١٢ مليون برميل من الخام المتجه الى آسيا، وهذا يعود لقدراتها الانتاجية الهائلة"، مشيرا إلى أن "السعودية نجحت من خلال سياسة الاغراق والخصومات السعرية ان تستحوذ على جزء مهم من حصة العراق النفطية في السوق الهندية".





ولم تتمكن سومو من خفض أسعارها إلى اقل من السعودية بسبب الازمة المالية الداخلية التي يعيشها البلاد بسبب أحادية الاقتصاد، مما يتطلب مزيد من الأموال لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، فان إيرادات العراق هبطت من 6 مليار دولار من بداية العام الحالي إلى 1.4 مليار دولار.





من جهة أخرى، قال البروفيسور الهندي جيريجيش بانت، الذي تركز أبحاثه على قضايا الطاقة والعلاقات الاقتصادية بين الهند والخليج، إن العراق والسعودية يسعيان إلى المحافظة على صادراتهما المتجه إلى الهند على الرغم من فيروس كورونا، مبينا أن العراق والسعودية يحتاجان الآن إلى تحفيز الهند على الاختيار احدهما للاحتفاظ بحصته في السوق الهندية ولتحقيق هذه الغاية ، سعت أرامكو السعودية إلى تنفيذ مشروعات في الهند على مدى السنوات الماضية ، مثل صفقة لبناء مصفاة ومشروع بتروكيماويات بقيمة 44 مليار.

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