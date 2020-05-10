يمثل امام القضاء مرة أخرى … وزير الزراعة السابق بقضية النبق والثوم

2020/05/10 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، امر استقدام بحق وزير الزراعة السابق صالح الحسني بشأن المعلومات التي صرح بها كذبا في لقاء مع إحدى الفضائيات.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد إن “أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة […]

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