بالانفوغراف.. الكرخ تسجل اكبر حصيلة في اصابات كورونا اغلبها من القوات الامنية

2020/05/10 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل اكبر حصيلة للاصابات بفيروس كورونا في الكرخ منذ تفشي الوباء ولغاية اليوم، بعد ان تم تسجيل 37 اصابة جديدة اليوم.ووفق الموقف الوبائي الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن الاصابات توزعت في مناطق "30 اصابة من القوات الامنية، والحرية 4 اصابات، والدورة والصليخ ومدينة الصدر حالة واحدة".واوضحت، ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في الكرخ بلغت 13 حالة.

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