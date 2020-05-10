بعد خلوها لشهر من الفيروس.. ديالى تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/05/10 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد خلوا المحافظة من الاصابات لمدة شهر.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا بعد مرور شهر من تعافي المحافظة من الوباء".وبين ان "الحالة الجديدة المسجلة لرجل من سكنة الكاطون يبلغ من العمر 54 عاما".وأضاف "بينما وصلت تحاليل الشاب الذي توفى اليوم سالبة اي انه لم يكن مصاباً بكورونا وإنما يعاني من ضيق تنفس وقضى اليومين الأخيرين يتنفس عبر أجهزة التنفس الاصطناعي".وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت مساء اليوم عن تسجيل 88 إصابة جديدة في عموم العراق، بينها إصابة واحدة في محافظة ديالى، وحالتيّ وفاة بفيروس كورونا.

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