لجنة الصحة الوطنية تفرض حظر التجوال الشامل خلال ايام العيد وتصدر قرارات جديدة

2020/05/10 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر شامل للتجول خلال ايام العيد وجعل الحظر الجزئي الحالي من الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا ، اجتماعها […]

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