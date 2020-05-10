بلومبيرغ تستعرض التفاصيل: حزمة إنقاذ شركات الطيران بـ 85 مليار دولار “قد يطيل الألم فقط”

2020/05/10 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، تقريراً مفصلاً عن حالة قطاع الطيران العالمي، وقالت ان الحكومات خصصت أكثر من 85 مليار دولار لدعم شركات الطيران بعد أن محى فيروس كورونا الطلب على السفر وشراء أساطيل الطائرات النفاثة، ولكن مع تخفيضات الوظائف، هناك جدل محتدم حول ما إذا كانت المساعدات ستفعل أكثر من مجرد تأخير […]

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