قيادي ببدر: طائرات أمريكية نقلت انغماسيين من سوريا إلى العراق

2020/05/10 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف القيادي في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، الأحد، عن قيام القوات الأمريكية عبر طائراتها بنقل عدد من الانغماسيين من الأراضي السورية نحو العمق العراقي.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الطيران الأمريكية نقل عدد ليس بالقليل من عناصر داعش الانغماسيين من الاراضي السورية نحو العمق العراقي”، لافتا إلى إن “شهود […]

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