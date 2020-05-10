إسلام القرآن وإسلام العصر الأموي - عادل صوما

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما يلاحظ أي دارس للإسلام الفروق العميقة بين إسلام القرآن وإسلام العصر الأموي والعباسي، اللذين بدأت تظهر فيهما صناعة وضع الحديث عن النبي تأييداً لفئة على أخرى، وتأليف قصص خيالية مستوحاة من آدبيات المنطقة، تُعتبر جزءاً ثانياً لما ورد في القرآن، وأعقبها تفاسير وشروح وتأكيدات وتفاصيل لم ترد في القرآن نفسه.



على سبيل المثال، رواية الاسراء في سورة "بني إسرائيل" المكية التي جاء في افتتاحيتها "سبحان ا ......





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