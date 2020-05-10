2020/05/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة * أثار عدم إجابة سعد الدين العثماني على أسئلة المذيعة، وإعلانه: "لا أحد يملك تصورا"، موجة سخرية واسعة، تُظهر أهم نقاط "المعارضة الافتراضية" القائمة حاليا: سلبية وانتظار ما يتقدم به الأعلى (دولة، أحزاب، بيروقراطيات نقابية...).



كما أظهرت نفاق قوى سياسية تدعي المعارضة، وتركز على تصيد أخطاء تعبيرية لرئيس حكومة الواجهة، رغم أنه لم يقل إلا ما تدبجه هذه الأحزاب في كل بلاغتها.* لم يكذب العثماني، حين ص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثماني: -لا أحد يملك تصورا- بلى؛ لأرباب العمل ودولتهم منظورهم، ولنا أيضا منظورنا بقلم: ازنزار ( كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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