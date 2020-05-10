2020/05/10 | 20:15 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 20:15.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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