صحة الرصافة تعلن تفاصيل الحالات الـ 22 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم وتوزيعها الجغرافي

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا 12 منهم ملامسين مستضافين و4 خلال المسح الميداني الفعال

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