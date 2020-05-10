صحة الكرخ تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ بدء ازمة كورونا

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاحد (10 أيار 2020)، تسجيل 37 اصابة جيدة بفيروس كورونا هذا اليوم، فيما كشفت عن توزيعها الجغرافي في اعلى حصيلة يومية تسجلها منذ بدء ازمة كورونا في العراق.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في صحة الكرخ سجلت 37 اصابة بـفيروس كورونا هذا اليوم ليرتفع عدد الاصابات التركمي إلى 248".

واضاف البيان أن "حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 13 حالة، ليصبح العدد التراكمي لحالات الشفاء 110 حالة"، مبينا أن "حالات الوفاة التراكمية بلغت 8 حالات".

واوضح أن "التوزيع الجغرافي للمصابين في هذا اليوم، كان بواقع 4 اصابات في منطقة الحرية في محلة 224-228، أما الحالة الخامسة فقد كانت في منطقة الدور ابو دشير، والسادسة في منطقة الصليخ، واصابة أخرى في مدينة الصدر، و30 اصابة من القوات الامنية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد 10 ايار 2020، تسجيل حالتي وفاة و88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها فحصت "(2233) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (88) إصابة في العراق"، موضحة أن الاصابات موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 22، وبغداد/ الكرخ: 37، ومدينة الطب: 7، وميسان: 11، والبصرة: 2، وديالى: 1، وذي قار: 2".

ولفتت الى أن "32 حالة، تماثلت إلى الشفاء"، مبينة الحالات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 5، وبغداد / الكرخ: 13، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 5، وكربلاء: 1، ودهوك: 3".

ونبهت على أن "الوفيات، لحالتين، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ".

وأردفت: "مجموع الإصابات الكلي بلغ 2767، ومجموع الوفيات: 109، ومجموع حالات الشفاء: 1734، وعدد الراقدين الكلي: 924".

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