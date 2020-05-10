اللجنة العليا تمدد ساعات الحظر وتقرر فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر ومحاسبة المخالفين

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الأحد، تمديد ساعات الحظر، فيما قررت فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر ومحاسبة المخالفين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا، عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فايروس كورونا" .

وبيّن رئيس مجلس الوزراء بأن "جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها"، مؤكدا "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات" .

واضاف، البيان، أن "اللجنة العليا استمعت الى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي" .

وقررت اللجنة العليا، وفقا للبيان، أن يكون "حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك ".

ولفت الى "وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل حالتي وفاة و88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها فحصت "(2233) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (88) إصابة في العراق"، موضحة أن الاصابات موزعة كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 22، وبغداد/ الكرخ: 37، ومدينة الطب: 7، وميسان: 11، والبصرة: 2، وديالى: 1، وذي قار: 2".

ولفتت الى أن "32 حالة، تماثلت إلى الشفاء"، مبينة الحالات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 5، وبغداد / الكرخ: 13، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 5، وكربلاء: 1، ودهوك: 3".

ونبهت على أن "الوفيات، لحالتين، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ".

وأردفت: "مجموع الإصابات الكلي بلغ 2767، ومجموع الوفيات: 109، ومجموع حالات الشفاء: 1734، وعدد الراقدين الكلي: 924".

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