2020/05/10 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر ان يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا ويكون شاملا في عيد الفطر المبارك/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر ان يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا ويكون شاملا في عيد الفطر المبارك/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر ان يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا ويكون شاملا في عيد الفطر المبارك/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).