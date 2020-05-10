بالفيديو.. رئيس الوزراء العراقي يحذر اخاه الاكبر هاتفيا

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وهو يتحدث مع اخاه هاتفيا ويشدد عليه عدم الاستفاده من صل...

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