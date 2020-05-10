88 اصابة وحالتي وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 88 اصابة وحالتا وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

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