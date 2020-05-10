ماذا يقرأ الكاظمي وكيف يفكّر؟

2020/05/10 | 20:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المستغرب أن تتجاهل وسائل الإعلام المحلية في العراق فكرة التقصي عن الحياة الشخصية لرئيس الحكومة السابع بعد عام 2003 مصطفى الكاظمي، لا الحياة المهنية، كون الأخيرة باتت معروفة، فهو ليس أكثر من صحافي مغمور…

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