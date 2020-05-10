تحركات مريبة لمدرعات أمريكية قادمة من العراق لسوريا

2020/05/10 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت خمس عربات للاحتلال الأمريكي عبر الحدود العراقية إلى "حقول النفط بالجبسة"بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا....

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