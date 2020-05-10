تمديد ساعات الحظر وفرض حظر شامل خلال العيد بالعراق

2020/05/10 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الأحد، فرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك....

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