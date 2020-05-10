فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات كورونا منذ 1 أبريل

2020/05/10 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت فرنسا اليوم الأحد، أدنى حصيلة للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا منذ 1 أبريل، إذ تم رصد 70 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة وبلغت 26380، بينهم 16642 توفوا في المستشفيات 9738 في […]

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