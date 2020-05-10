2020/05/10 | 21:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل: هيئة ذوي الإعاقة تطلق راتب المعين لشهر نيسان بغداد – الزمان بنـاءً على توجيه وزير العمل عادل الركابي وبإشراف مباشر من رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبداللطيف التميمي، تعلن هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة صرف راتب المعين المتفرغ لشهر نيســـان ضمن عام 2020 للمستلمين سابقا عن طريق الدفع الالكتروني وعبر مصارف […]

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