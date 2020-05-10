2020/05/10 | 21:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح منفذ إبراهيم الخليل لإتاحة دخول العراقيين مغتربون عالقون في المغرب وتونس يطالبون بالعودة بغداد – الزمان اطلق مغتربون عراقيون عالقون في المغرب وتونس نداءات استغاثة لاعادتهم الى البلاد بعد نفاذ أموالهم.وناشد المغتربون الحكومة الجديدة بأن (تأخذ على عاتقها مهمة إعادتهم من خلال تخصيص رحلات استثنائية لان هناك العديد من العراقيين في الخارج ينتظرون […]

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