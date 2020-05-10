2020/05/10 | 21:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يوقف إستيراد البنزين لوجود خزين كبير بغداد – الزمان اعلنت وزارة النفط عن ايقاف استيرادها لمادة البنزين للشهر الجاري بعد تمكنها من اعداد خزين كبير من مختلف المشتقات.وقال وكيل الوزارة لشؤون المصافي والغاز في الوزارة حامد يونس الزوبعي ان (وزارته حرصت خلال مدة حظر التجوال الوقائي، على الاستمرار بتكرير معدلات النفط الخام بالمصافي […]

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