“الكاظمي” يُحيل “عبد المهدي” وأعضاء حكومته إلى التقاعد

2020/05/10 | 21:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن أول القرارات التي اتخذها رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي ليست تلك التي أصدرها أمس السبت في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد.إذ أظهرت وثيقة صادرة من مكتب “الكاظمي” بتاريخ (7 مايو) الجاري، إحالته لرئيس…

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