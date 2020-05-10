2020/05/10 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار الجاري.وقال المصرف في بيان مقتضف، رصدته “يس عراق” انه “تم دقع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف البيان أنه “بإمكان المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات مصرف الرشيد بشأن معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات مصرف الرشيد بشأن معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).