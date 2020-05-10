“مظاهرة إلكترونية” تطالب بفك “الحصار” عن غزة

2020/05/10 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نظم ناشطون فلسطينيون وأجانب، اليوم الأحد، مظاهرة إلكترونية، للمطالبة بضرورة الضغط على الكيان الصهيوني، وقالوا إن “هدف المظاهرة هو رفع الحصار عن قطاع غزة”.وشارك المتظاهرون في هذه الفعالية عبر تطبيق “زووم” لمكالمات الفيديو، التي أدارها الناشط السياسي، المتضامن مع فلسطين والمقيم في نيوزيلاندا، جون مينتو، حسبما أفادت وكالة “الأناضول” وتابعته /المعلومة/.وعلّق […]

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